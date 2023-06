"Invasione di scarafaggi e degrado nelle case Ater di via Grego"

TRIESTE - Scarafaggi che hanno infestato gli spazi comuni per poi penetrare negli appartamenti, degrado, carcasse di mezzi bruciati ed episodi di micro criminalità: è quanto segnalano Usb Federazione del Sociale e Asia Trieste (Associazione inquilini e abitanti) in merito a uno stabile Ater al numero 34 di via Grego. Si tratta delle cosiddette “Case dei Puffi” a Borgo San Sergio, non di rado nominate dalle cronache cittadine.

Per questo Usb e Asia hanno raccolto negli scorsi mesi le segnalazioni dei residenti all’Ater, alcune delle quali, spiega l’esponente del sindacato Francesca Martinelli, “sono state diffuse sei mesi fa, ma non sono servite a nulla. Le blatte sono animali pericolosi, le loro feci rischiano di contaminare alimenti e ambienti provocando gravi malattie. Le segnalazioni hanno coinvolto anche la microarea di zona, dalla quale non abbiamo avuto risposte”.

La sigla sindacale ha quindi convocato stamattina, giovedì 22 giugno, un presidio con i residenti dello stabile per rendere nota la situazione che, dichiara Martinelli, “è stata segnalata ad Asugi ma il problema è strutturale e l’azienda non è in grado di intervenire in tutto lo stabile perché in mancanza di personale” e specifica che “l'Ater, come proprietà, secondo il codice civile art. 1575-1578 è responsabile di tutte le parti comuni e deve innescare misure di disinfestazione valide. Per un intervento efficace, bisogna capire qual'è il tipo di blatte e poi intervenire. Passaggi questi, che non sono assolutamente stati fatti: la proprietà si lava le mani con delle misure che sono palliativi ridicoli per azzittire la protesta dei cittadini-abitanti”.

In particolare, da qualche settimana, sono state collocate nell’edificio delle ‘trappole’ per questi insetti che, è stato riferito dai residenti al presidio “ci hanno detto che servono solo a monitorare la situazione”. Altre problematiche riguardano la presenza di auto incendiate nei parcheggi e, riferiscono i residenti, “ascensori fuori servizio per più di un mese nonostante i diversi inquilini con problemi di deambulazione (ora la riparazione è stata effettuata, ndr), lampadine non funzionanti nelle parti comuni” oltre ad “alcuni inquilini che minacciano i vicini di casa con coltelli, tengono la musica altissima fino all’una di notte e rubano motorini. Dovrebbe esserci un vigilante a sorvegliare la zona”. Usb ha denunciato anche un “aumento dei canoni e delle spese” a fronte di una “carenza di servizi e manutenzione degli stabili”. “

"La proprietà - ha dichiarato Martinelli - non si tira indietro invece quando deve criminalizzare, attraverso la stampa, gli abitanti di determinati luoghi-ghetti (ghetto non per loro natura ma per strumentalizzazione poltica) con infondate manovre anticriminalità”. Presente, per Usb, anche Massimiliano Generutti, secondo il quale “quando devo appellarmi al codice civile significa che la civiltà è finita”.

Questa la replica ufficiale di Ater: "La porta di Ater, si ribadisce ancora una volta, resta sempre aperta al dialogo con USB, nell’auspicio che, prima di indire conferenze stampa contro l’azienda, si preferisca la strada del confronto leale e costruttivo, al fine di evitare la divulgazione di informazioni non corrette e fuorvianti".