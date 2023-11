In cinque perseguitano un giovane migrante: nei guai la "banda" di piazza Libertà

TRIESTE - Perseguitano un giovane migrante fino a rendergli la vita impossibile ma la polizia locale indaga e li individua. Scattano così le misure cautelari per cinque persone che gravitavano nella zona di piazza libertà. Le misure cautelari sono state emesse dal Gip, su richiesta del Pm, dopo un'indagine della polizia locale (Nucleo di polizia giudiziaria) tra gruppi di giovani migranti nella zona di fronte alla stazione.

Tutto è cominciato con una rapina avvenuta lo scorso 28 settembre, sempre in piazza Libertà, conclusasi con l'arresto di S.F., afghano 35enne, e M.O., 21enne pakistano. La polizia pocale, nei giorni successivi, ha ricondotto agli arrestati un'articolata serie di comportamenti delittuosi, messi in atto insieme ad altri tre uomini, l'afghano 33enne J.W., H.K. del 1992 e K.M. di 18 anni, entrambi pakistani. I cinque, alcuni con molti precedenti di polizia e coinvolti in recenti risse, avevano formato una banda che agiva tra i migranti della piazza, pare con atteggiamenti intimidatori.