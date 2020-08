"Odio le auto, inquinano l'aria", e le danneggia: denunciato 'vandalo ecologista'

Se la prende con le auto in sosta in pieno centro e le danneggia perché "inquinano l'aria". È quanto segnalato da una signora sul gruppo Facebook "Te son de Trieste se", e confermato dai Carabinieri che sono intervenuti sul posto. La segnalatrice aveva notato alle 6 del mattino di oggi, domenica 9 agosto, un ragazzo che danneggiava i tergicristalli di un'auto parcheggiata nella centralissima via Piccolomini. Dopo essere stato ripreso, il giovane avrebbe risposto "Odio le auto, inquinano l'aria!", il che ha fatto scattare la segnalazione al 112. Intervenuti i Carabinieri, che hanno identificato il ragazzo 25enne e lo hanno denunciato. Diverse le auto danneggiate sul lato numeri pari della via, compresa quella della segnalatrice.

