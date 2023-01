Focus del governo sui Balcani, a Trieste è il giorno della conferenza nazionale

TRIESTE - Trieste ponte per i Balcani e per il ruolo dell'Italia all'interno della penisola. E' partita questa mattina nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia la conferenza nazionale organizzata dall'esecutivo Meloni che mette al centro del dibattito politico la crescita economica e l'integrazione in ottica europea dell'est Europa. Numerosi gli ospiti presenti, dal vice primo ministro e ministro degli Esteri Antonio Tajani fino al Commissario europeo per l'allargamento, Oliver Varhelyi. Focus poi sugli obiettivi e gli strumenti per il Sistema Italia, in un'area che vive un periodo di transizione politica e, vista la recente escalation in Kosovo, di diffusa instabilità. "Vogliamo mettere tutto a sistema affinché l'Italia sia di nuovo protagonista in quest'area. Sono i paesi dei Balcani che chiedono una nostra presenza" così Tajani nel discorso introduttivo. "Abbiamo scelto Trieste - ha affermato l'esponente di governo - perché è un ponte tra l'Italia e i Balcani. E' la città porto per tutta una grande area, ponte tra realtà diverse. Da Trieste vogliamo lanciare la presenza politica dell'Italia".