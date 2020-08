Balli e assembramenti: scatta la multa per Sticco

Doppia multa per lo stabilimento balneare Sticco Mare: una per inosservanza delle norme anti-Coronavirus, l'altra per la mancanza della licenza per dare vita a serate danzanti. Quest'ultima prevede un esborso che va dai 250 ai 1500 euro. Lo riporta Telequattro specificando che la Polizia è intervenuta a seguito di decine di chiamate alla centrale operativa del 112. Ricordiamo infine, come ribadito dal Governatore Fedriga nell'ordinanza n.22 sottoscritta ieri, che le mascherine vanno indossate anche all'aperto nel caso in cui non si possa garantire la distanza di sicurezza di un metro tra non conviventi.

