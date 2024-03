Bimba di 19 mesi cade dal balcone, volo di quattro metri: è salva

MONFALCONE - Paura a Monfalcone: una bimba di soli 19 mesi cade dal quarto piano ma miracolosamente si salva. Come riporta Il Piccolo, è successo ieri pomeriggio, nella zona tra il centro e il rione Romana - Solvay, in una casa dove abita una giovane coppia di origine bengalese. La loro piccola si sarebbe sporta troppo dalla finestra cadendo ed è stata subito trasportata al Burlo, a Trieste, dove i medici hanno constatato che le sue condizioni di salute non sono gravi. La piccola si trovava con il padre poiché la madre era a sua volta ricoverata in ospedale dopo aver dato da poco alla luce un'altra bimba. Sul posto il 118 e i Carabinieri.