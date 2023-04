Bambini intossicati nelle scuole di Muggia: stop al servizio mensa

MUGGIA - Il servizio di mensa che rifornisce le scuole di Muggia è stato momentaneamente sospeso dopo alcuni malori segnalati ieri tra bambini e personale. Sono già stati attivati tutti gli strumenti necessari per effettuare le dovute verifiche con l'azienda che si occupa della ristorazione, per appurare l'origine del problema.

Nella mattinata di ieri, il sindaco Paolo Polidori si è recato alla mensa dove sono già in corso le analisi da parte di Asugi, dopo aver derogato, in via eccezionale, alla possibilità, da parte dei genitori, di poter portare oggi nelle scuole generi alimentari anche per gli altri ragazzi. Per segnalazioni da parte dei genitori è possibile scrivere alla mail irene.fontanot@comunedimuggia.ts.it (da utilizzare solo da parte delle famiglie che frequentano le scuole di Muggia).