Tragedia sfiorata a Parenzo: lasciano le bimbe in auto sotto il sole per un'ora, arrestati i genitori

Due 28enni tedeschi sono stati arrestati dalla polizia di Parenzo con l'accusa di violazione dei diritti dei bambini e maltrattamento di animali. A riportarlo è stata la televisione di Stato croata. I due genitori hanno lasciato le due figlie, rispettivamente di sei e otto anni, all'interno dell'automobile (una Volkswagen Caddy) assieme al loro cane per oltre un'ora. In quel lasso di tempo la coppia si era recata a fare shopping in un centro commerciale della città istriana. A scoprirlo e a chiamare i soccorsi è stato un passante che ha notato le due sorelline ed il cane all'interno dell'autovettura. Sul posto è giunta la polizia e un'ambulanza che ha trasportato immediatamente le due piccole all'ospedale di Pola dove sono state soccorse.

Il cane è stato affidato ad una clinica veterinaria di Parenzo mentre i due genitori se la dovranno vedere con la polizia di Parenzo. Non è escluso che del caso si occupi direttamente la magistratura tedesca.