Bar Al Foro, intervento e sanzioni delle forze dell'ordine

Alcune pattuglie della Polizia Locale e personale della Squadra Volante della questura sono intervenute in bar Al Foro dopo una segnalazione rispetto alla presenza di avventori nei pressi del locale. Secondo fonti di polizia, sono stati sanzionati il titolare ed alcuni avventori. Non è la prima volta che l'esercizio pubblico viene sanzionato dalle forze dell'ordine. All'inizio dell'anno il caso di Fabio Martini, che aveva collezionato una serie di sanzioni, aveva suscitato clamore tanto da finire ospite nella trasmissione della Rai "La vita in diretta". In quel caso, al rifiuto del titolare di indossare la mascherina, il conduttore Alberto Matano aveva deciso di sospendere il collegamento.