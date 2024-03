Servivano alcolici a minori, oltre 1300 euro di multa a due bar sulle rive

TRIESTE - Il totale delle due sanzioni è di 1.320, con il rischio di sospensione della licenza nel caso le irregolarità vengano accertate di nuovo. Alla fine di gennaio due esercizi pubblici sulle rive sono finiti nel mirino di appositi controlli messi in campo dalla polizia amministrativa della questura di Trieste. Le titolari dei bar rispettivamente in via Lazzaretto vecchio e riva Nazario Sauro (entrambe di nazionalità cinese) sono state sanzionate per aver somministrato bevande alcoliche a minorenni. La sanzione è stata di 660 euro per ogni esercizio pubblico. Tra gli altri elementi è stata disposta la richiesta al Comune di Trieste per valutare la possibile chiusura del bar.