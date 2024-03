"Covo" di pregiudicati e troppe risse, pugno duro del questore: bar Lite chiuso

TRIESTE - Pugno duro della questura giuliana nei confronti del bar Lite di via Madonnina, esercizio pubblico che lo scorso 10 marzo era stato teatro di una violenta rissa tra sei avventori di origine straniera, episodio culminato con il ferimento di due persone di nazionalità colombiana. Il bar, la cui chiusura è stata disposta da ieri 14 marzo per motivi di ordine e sicurezza pubblica, rimarrà con le serrande abbassate per 15 giorni. Tra le disposizioni decise dal questore di Trieste Pietro Ostuni nei confronti del bar di via Madonnina anche la sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre ad alcune irregolarità riscontrate nella gestione da parte del titolare, un cittadino di origine kosovara, che durante la rissa non si era preoccupato di chiamare le forze dell'ordine rimanendo di fatto indifferente all'episodio.

Solo l'ultimo episodio

Numerose erano state le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine nell'ultimo periodo. Secondo quanto diffuso dalla questura, il locale era da tempo "divenuto punto di incontro di persone con a carico diverse segnalazioni di polizia, per smodato uso di bevande alcoliche". Diversi gli interventi di polizia a causa delle frequenti liti tra clienti. Nella violenta rissa del 10 marzo scorso erano rimasti coinvolti non solo cittadini colombiani - come emerso dalle prime informazioni -, bensì anche persone di nazionalità serba e di origine kosovara. Nell'occasione erano spuntati anche dei coltelli e una persona era rimasta ferita alla testa in quanto raggiunta da una bottigliata.