TRIESTE - Presentata al pubblico la 55esima edizione della Barcolana, la regata più grande del mondo, giunta alla 55esima edizione. Si disputerà l'8 ottobre e sarà preceduta, a partire dal 30 settembre, da un calendario di eventi a terra e in mare. La presentazione si è tenuta oggi, 29 giuigno 2033, al Circolo velico di Barcola e Grignano dove, con il tradizionale suono della campana, alle 12 si sono aperte le iscrizioni. La Barcolana presented by Generali "è la regata più grande del mondo, dunque è l'equipaggio più grande del mondo, tutti noi siamo un equipaggio", ha indicato il patron della manifestazione, Mitja Gialuz.

Tra le iniziative collaterali, saranno pubblicizzati gli oltre mille ritratti che Carlo Borlenghi realizzò nel 2022 in banchina, si parlerà della storia di Vento Fresco, di cui ricorrono i 50 anni della vittoria della Barcolana e i 30 dal naufragio e di quella dello Jancris, che approdò a Trieste dopo 38 anni dall'epopea che lo portò in Australia con Francesco Battiston. Si darà poi spazio alla ricerca delle radici di una delegazione sarda di istriani giuliano-dalmati, che giungerà in Barcolana dopo un viaggio lungo le coste italiane. Ancora, la storia dei 50 anni del marchio Grand Soleil, fino al ricordo di David Brunskill, il primo giudice inglese in Barcolana, scomparso pochi giorni fa, ha sottolineato Gialuz, alla sua decima Barcolana.