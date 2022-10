Barcolana 54: chi sono i quattro favoriti

Cresce l'emozione e l'entusiasmo per la 54esima Barcolana, che si disputerà domani mattina, domenica 9 ottobre, con previsioni meteo che parlano di bora e nubi di passaggio. Gli occhi dei velisti di tutto il mondo sono ora puntati su Trieste, che per qualche giorno è la capitale mondiale della vela, con le rive straripanti di visitatori, regatanti e addetti ai lavori. Solo ieri gli iscritti erano quasi 1600 ma la rosa dei favoriti per il primo posto si riduce come ogni anno a quattro eccellenze, che vediamo nel dettaglio:

Arca SGR

E' il vincitore della scorsa edizione, il Maxi 100 dei fratelli Benussi con il Fast and Furio Sailing Team, già star delle regate d'altura come 151 Miglia e Palermo Montecarlo. Il team vanta nomi quali Gabriele Benussi, Lorenzo Bressani e Stefano Spangaro, con Furio Benussi al timone, già vittorioso in quattro delle ultime cinque edizioni. La barca ha circa 20 anni ed è nata nel 2003 con il nome di Wild Thing.

Deep Blue

L'armatrice di questo IRC 85 è l'imprenditrice e filantropa Wendy Schmidt, moglie dell'ex Ceo di Google Eric Schmidt e impegnata in progetti internazionali sulla sostenibilità ambientale. Nel team, insieme a velisti neozelandesi, australiani e americani, il triestino Andrea Visentini.

Portopiccolo Prosecco DOC

Su questo Maxi 90 gareggerà un equipaggio creato da Claudio Demartis e Riccardo Bonetti con Mitja Kosmina al timone. Nel team vedremo alcuni tra i migliori velisti sloveni, croati e italiani, oltre a due giovani atleti della Nazionale ucraina. Conosciuta con diversi altri nomi prima, ha vinto quasi 80 regate in tutto il mondo.

Way of life

L'ex Morning Glory, dell'armatore sloveno Gasper Vin?ec, ha già vinto nel 2009 e nel 2019 (l'edizione "senza vento"). L'anno scorso è arrivata seconda dopo i fratelli Benussi. Da settembre 2018, il progetto EWOL mira a sostenere diverse iniziative tecnologiche, ambientali e sportive.