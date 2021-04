"Ti veniamo a cercare", per le minacce di morte a Bassetti denunciato anche un triestino

C'è anche un cinquantenne residente a Trieste tra i due che sono stati denunciati per le minacce di morte inviate all’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’ospedale San Martino e tra i volti più noti della pandemia di coronavirus in Italia. L'altro è residente a Cosenza. Al centro del fascicolo che l’avvocato Rachele De Stefanis, che assiste Bassetti nel procedimento, ha presentato alla luce dei contenuti di messaggi inviati tramite social ci sono le minacce riferite all'assenza della scorta di Bassetti e promesse come “ti veniamo a cercare”, e ancora “devi morire tu con i vaccini”.

I due uomini sono stati rintracciati e identificati dalla polizia, che ha effettuato una serie di perquisizioni e sequestri dopo le denunce presentate da Bassetti alla Digos: devono rispondere di diffamazione e minacce. Oltre ai messaggi via social, l’infettivologo aveva inoltre ricevuto anche telefonate e una lettera in cui venivano ribadite minacce di morte e pesanti insulti. L'intero fascicolo è ora sul tavolo della procura per valutare gli sviluppi della vicenda: «Devo ringraziare lo straordinario lavoro della Polizia postale, della Digos, della magistratura e del mio avvocato - ha detto Bassetti - Sono cinque mesi che ogni giorno qualcuno mi minaccia o mi insulta. La legge sta facendo il suo corso in maniera rapida e sono certo molti altri saranno denunciati nell’attesa del processo».