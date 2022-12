Bat, avviata a Trieste la prima linea di produzione

Lo stabilimento di British American Tobacco (BAT) Italia ha avviato a San Dorligo della Valle la prima linea di produzione. Lo ha riportato Ansa. Realizza prodotti a marchio Velo 'Modern Oral', ovvero bustine di nicotina senza tabacco da assumere per bocca, destinate alla commercializzazione in Danimarca. Al momento, lo stabilimento ne produce circa 280 mila al giorno, una cifra che salirà a 560 mila una volta ultimati i test di qualità. In futuro, sarà interamente dedicato alla produzione di prodotti sostitutivi delle sigarette.

A gennaio 2023, installerà una seconda linea di produzione e, entro la fine del 2023, saranno attive quattro linee di produzione. Nello stesso edificio, sarà anche prodotta una gamma di prodotti farmaceutici sostitutivi della nicotina, destinati a mercati esteri.