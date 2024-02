"Beccati" con patenti false: due denunciati in dieci giorni

DUINO AURISINA - Due denunciati in meno di dieci giorni perché guidavano con una patente falsa: è successo lo scorso gennaio durante i controlli della polizia di stato nel comune di Duino Aurisina. Il primo caso si è verificato il 19 gennaio scorso, in cui la polizia ha denunciato in stato di libertà un cittadino kosovaro del 1986 per uso di atto falso. Durante un controllo in strada costiera la volante del commissariato di Duino Aurisina ha controllato un’auto e il conducente, notando delle incongruenze sulla sua patente. I più approfonditi accertamenti svolti con il paese emittente, tramite il Centro di cooperazione internazionale di polizia di Thorn Maglern (Austria), hanno confermato che il documento era un falso. Il cittadino kosovaro è stato quindi denunciato e sanzionato per violazioni al codice della strada. L’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo mentre il documento falso è stato sequestrato.

Nel secondo episodio, il 28 gennaio, lo stesso commissariato di Duino ha denunciato in stato di libertà un cittadino rumeno, anche lui 38enne, per il reato di falsità materiale. In particolare, durante i controlli in A4, in località San Giovanni di Duino, gli agenti hanno rilevato anomalie sulla patente e, dopo un altro controllo con il centro di cooperazione internazionale, è stata confermata la falsità del documento. Il giovane, infatti, guidava senza avere la patente. Il cittadino rumeno è stato dunque denunciato e sanzionato per le violazioni al codice della strada. Anche in questo caso l'auto è stata sottoposta a fermo e il documento è stato sequestrato.