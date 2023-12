Capodanno in piazza Unità, vietati alcolici e bottiglie di vetro

TRIESTE - Il Comune di Trieste ha emesso un'ordinanza contingibile ed urgente in vista delle celebrazioni di Capodanno per garantire la sicurezza pubblica e prevenire il degrado del territorio durante la notte di festa.

In particolare, l'ordinanza vieta di introdurre dalle 20 del 31 dicembre 2023 alle 2:30 del 1 gennaio 2024, nello spazio di piazza dell'Unità d'Italia, all'interno dell'area riferita allo spettacolo di Capodanno, bevande di qualsiasi genere in lattine e contenitori di vetro, e comunque di introdurre, somministrare e consumare bevande alcoliche (da intendersi quali bevande con titolo alcolometrico superiore a 1,2 gradi) in qualunque tipo di contenitore. E' fatta salva la consegna a domicilio limitatamente al trasporto; la somministrazione, da parte degli esercenti pubblici esercizi di bevande a favore di clienti che usufruiscono delle eventuali strutture fisse o mobili (quali sedie, tavolini, poggiagomiti, ecc.) ubicate all’esterno dei pubblici esercizi esclusivamente nelle aree di pertinenza degli stessi. E' inoltre vietato introdurre ovvero detenere oggetti atti ad offendere o comunque pericolosi (quali a titolo esemplificativo non esaustivo: ombrelli, seggiolini pieghevoli, aste da selfie, spray urticanti, etc.).

Nella zona ricompresa nelle seguenti vie e piazze: largo Città di Santos, piazza della Libertà, via Pauliana, via Udine, via S. Martiri, piazza Dalmazia, via Fabio Severo, via Coroneo, via del Ronco. Via Marconi, via Volta., via Tomizza, via Giulia, piazza Volontari Giuliani, via Giulia, viale Sanzio, via Lippi, strada di Guardiella, via Pindemonte, via Crispi, via Rossetti, piazzale De Gasperi, viale Ippodromo, piazza Foraggi, via della Tesa, via Salem, via Rigutti, viale D'Annunzio, via Lorenzo Bernini, piazza del Sansovino, via del Bosco, piazza Vico, via Bramante, via San Giusto, via San Michele, via Cavana, via SS. Martiri, largo Papa Giovanni, via dell'Università, salita Promontorio, via Lazzaretto Vecchio, via Economo, via di Campo Marzio, Largo Chino Alessi, via Giulio Cesare – comprensiva dell'area di parcheggio antistante lo stabilimento balneare la Lanterna - e le Rive, da via Giulio Cesare a piazza della Libertà;

è fatto divieto di detenere e consumare bevande di qualsiasi genere in bottiglie o contenitori di vetro o lattine, nonché bevande alcoliche (da intendersi quali bevande alcoliche con grado superiore a 6 gradi) in qualunque tipo di contenitore, su area pubblica o privata ad uso pubblico;

è fatta salva: la consegna a domicilio limitatamente al trasporto; la somministrazione, da parte degli esercenti pubblici esercizi di bevande a favore di clienti che usufruiscono delle eventuali strutture fisse o mobili (quali sedie, tavolini, poggiagomiti, ecc.) ubicate all’esterno dei pubblici esercizi nelle aree di pertinenza degli stessi, nel rispetto degli orari e prescrizioni previsti dal Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali.

