Bmw da 90 mila euro smontata pezzo per pezzo, banda di ladri colpisce in Carso

TRIESTE - Smontata pezzo per pezzo sotto le finestre di un hotel a Sistiana, in un blitz durato all'incirca un quarto d'ora compiuto tra le 3 e le 5 del mattino di oggi 16 luglio. Una Bmw XDrive 45e, del valore di poco meno di 90 mila euro, è stata "spolpata" da almeno due persone che, secondo testimonianze di persone residenti in zona, avrebbero agito "incappucciate" e a volto coperto. E' possibile che al furto abbiano partecipato altri soggetti. I pezzi del mezzo targato Bergamo e di proprietà di alcuni turisti sono stati caricati a bordo di un furgone bianco, con i vetri oscurati. Il dettaglio non sarebbe di particolare rilievo se non fosse che, qualche ora prima, nei pressi della chiesa di San Marco di strada di Fiume a Trieste, l'associazione Unitalsi ha denunciato il furto di un furgone la cui descrizione, incrociando le due testimonianze, potrebbe corrispondere a quello utilizzato nel "colpo" messo a segno a Sistiana.

La Bmw spolpata, l'ombra del pullmino rubato nella notte

"Hanno smontato tutto in un quarto d'ora - così una testimonianza raccolta da chi scrive - e poi sono scappati in direzione Monfalcone". La macchina è stata "cannibalizzata" e si trova nei pressi dell'hotel Gaudemus, lungo la strada che conduce a Duino. Parte del telaio è stata asportata. Sulla scena sono rimasti i bulloni e le viti smontate durante l'operazione. Come si può osservare dalle fotografie, è rimasto praticamente solo il motore. Una persona residente in zona sostiene di aver assistito a tutta la scena. I ladri non hanno rotto niente, dato che indica una preparazione chirurgica, messa in atto da una vera e propria banda di professionisti del crimine. Indagini affidate ai carabinieri di Aurisina.