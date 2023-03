Subappalti e ditte fantasma: l’odissea di un condominio ostaggio dei bonus

DUINO AURISINA - Lavori iniziati e mai finiti, un credito fiscale al momento non utilizzabile, migliaia di euro persi e un condominio in ostaggio. È lunga la lista delle cose che sono andate storte per i residenti del complesso del “Mitreo” a Duino, vittime di una ditta che non ha mai completato i lavori di ristrutturazione delle facciate e gli interventi di riqualificazione energetica. Un'odissea iniziata due anni fa e culminata con una denuncia a carico della ditta incaricata ai lavori, la Flusoil, S.r.l. con sede a Roma.

I fatti

È agosto del 2021 quando il "Mitreo" decide di affidarsi alla Flusoil per dare il via ai lavori, usufruendo del bonus facciate (con la detrazione del 90 per cento) ed ecobonus (detrazione del 70 per cento). La ditta incaricata diventa così la cessionaria del credito e incassa un cospicuo acconto versato dai condomini. Nonostante l'avvenuto pagamento, viene effettuata solo una demolizione parziale e presto i lavori si fermano. I condomini si rivolgono quindi ad un legale e, grazie all'intermediazione di quest'ultimo, a fine gennaio del 2022 i lavori riprendono con un'altra ditta in subappalto, questa volta un'impresa di Altavilla Vicentina, la Green Costruzioni S.r.l.. Anche questa volta il cantiere ha vita breve, in quanto la ditta subappaltata non viene liquidata dalla committente. Dopo vane promesse e rassicurazioni susseguitesi da maggio del 2022, l'Amministrazione Immobiliare "Julia srl" decide di procedere per vie legali, presentando una denuncia.

“Assoluto disagio”

Intanto al "Mitreo" i condomini sono ormai esasperati e le impalcature a fine marzo del 2023 sono ancora lì. "Siamo in una situazione di assoluto disagio, abbiamo passato praticamente due inverni al freddo e sotto le intemperie - racconta un condomino -. Oltre al danno anche la beffa dato che, non potendo più usufruire di alcun credito, per ripristinare in parte il condominio saremo probabilmente costretti a pagare un'altra ditta". Un destino, quello del Mitreo, che accomuna centinaia di condominii in tutta la provincia di Trieste, che tra lavori mai iniziati o mai finiti, e crediti da riscuotere o da cedere, si ritrovano ostaggio di una vera e propria bolla. E come sempre accade, sulle spalle dei contribuenti. Insomma, se qualcuno pensa di difendere la misura, provi a raccontarla ai condomini del Mitreo.

La redazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti/rettifiche di parte.