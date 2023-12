Borseggiatori all'Oktoberfest: un denunciato, si cerca il complice

TRIESTE - Rubano un borsellino all'Oktoberfest in piazza Ponterosso ma dopo le indagini della polizia locale uno di loro viene individuato e denunciato. Aveva già commesso un furto mesi prima. L'indagine è stata conclusa in questi giorni ma risale a un paio di mesi fa, quando una persona aveva subito il furto di un borsellino durante l'Oktoberfest e il ladro si era dileguato in velocità, confondendosi tra la folla. Il ritrovamento del borsello vuoto e di parte della refurtiva in due punti diversi del centro ha consentito infatti di delineare un possibile percorso seguito dal ladro. La successiva analisi dei video di alcune telecamere si è focalizzata su due giovani che, durante il tragitto, si erano fermati davanti ad una rivendita automatica di biglietti videosorvegliata. Dalle immagini gli investigatori è stato possibile vedere chiaramente il loro volto e riconoscerne uno, K.Z., 32enne, algerino. Qualche mese fa era già stato fermato come possibile responsabile del furto di abbigliamento in un grande magazzino del centro. L'uomo è stato così denunciato a piede libero per furto aggravato in concorso, anche se il suo complice non è stato identificato e le ricerche continuano.