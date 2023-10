Cadavere in Gvt: entro martedì 10 ottobre il risultato dell'autopsia

TRIESTE - L'autopsia sul cadavere del 55enne trovato morto e appeso al guardrail sulla SS202 lo scorso 24 settembre inizierà sabato e sarà completata tra lunedì e martedì. Lo ha dichiarato il procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo a margine di un convegno. Si tratta del primo verbale di autopsia, quello necessario per dare il nulla osta al seppellimento del corpo. I risultati dell'esame autoptico saranno con ogni probabilità resi noti da una nota della procura nei giorni successivi.

La salma è stata trovata la mattina di domenica 24 con occhi bendati, mani e piedi legati e dei segni simili a tagli sulla testa. Un primo esame del corpo, tuttavia, rileva che i segni risulterebbero compatibili con "fenomeni putrefattivi", ed esclude segni di tortura. Resta da vedere se l'autopsia porterà a galla ulteriori elementi per eliminare o confermare la tesi del suicidio, ancora non esclusa. Nelle tasche l'uomo aveva dei documenti che lo identificavano come B.K., un uomo di 55 anni senza fissa dimora, proveniente dall'Iran. Aveva con sé anche un certificato che attestava come lo stesso soffrisse di una "sindrome ansioso depressiva".