Dal pomeriggio di oggi 26 agosto i Vigili del fuoco sono impegnati con la squadra del distaccamento di Grado e con i sommozzatori del Nucleo Regionale di Soccorso Subacqueo Acquatico del comando di Trieste e con Drago 149, l'elicottero del Reparto Volo del comando deo Vigili del fuoco di Venezia, per la ricerca di una persona dispersa nel tratto di mare antistante Grado Pineta. Secondo quanto si apprende si tratterebbe di una donna, intravista da un uomo alla guida di un natante. I Vigili del fuoco stanno operando con il velivolo e due battelli pneumatici su richiesta e sotto il coordinamento della locale Capitaneria di Porto. La notizia è in aggiornamento

Le ricerche stanno andando avanti dal pomeriggio di oggi 26 agosto, ma al momento non sembrano aver dato alcun esito. Nessuna segnalazione di persone scomparse. L'avvistamento sarebbe stato ad opera di un uomo alla guida di un natante

"Cadavere in mare", ricerche in corso a Grado, ma non ci sono persone scomparse