Cade e batte la testa, 73enne triestina soccorsa in montagna

TARVISIO - Una 73enne triestina è stata soccorsa, nel pomeriggio di ieri, 9 settembre, dal personale medico infermieristico dell'elisoccorso per un incidente accaduto in prossimità del villaggio del Lussari, a Tarvisio. La donna ha avuto un malore e, cadendo, ha battuto la testa. La 73enne è stata trasportata in volo all'ospedale di Cattinara, in codice giallo, stabile. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, il Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza.