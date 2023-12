Brutto incidente in bici a Gorizia: una persona grave all'ospedale

GORIZIA - Una brutta caduta dalla bici, poi il trasporto in ambulanza all'ospedale di Gorizia, ma la situazione è grave e la persona viene portata a Udine. E' successo oggi intorno a mezzogiorno a Gorizia, in località Oslavia. La persona in sella alla bici, di cui ancora non sono state rese note l'età e il sesso, è caduta accidentalmente dal mezzo senza apparente coinvolgimento di altri veicoli. È successo nella zona di Oslavia (Ossario) nel territorio comunale di Gorizia. Dopo la chiamata al 112 gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti, inizialmente in codice verde, poi la situazione si è rivelata più complicata del previsto per gli importanti traumi del paziente. Le sue condizioni, ora, sono piuttosto gravi.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gorizia e l'elisoccorso, attivando anche le forze dell'ordine. La persona che è stata portata per una prima valutazione all'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia e poi, da lì, trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.