Cade sulle pietre e si ferisce: soccorso sul sentiero Rilke

DUINO AURISINA - Si procura una brutta ferita a una mano durante una passeggiata sul sentiero Rilke e intervengono in suo aiuto il soccorso alpino e i vigili del fuoco. E' successo a un uomo di 53 anni nel primo pomeriggio di ieri, tra le 14.30 e le 16. Il 53enne, che passeggiava da solo, è uscito dal sentiero per una decina di metri verso un belvedere quando è scivolato procurandosi dei tagli importanti ad una mano, a causa delle taglienti lame di pietra carsica sul terreno. A quel punto ha gridato aiuto e due ragazze si sono avvicinate a lui chamando i soccorsi. Una delle due ragazze è rimasta con lui e l'altra ha raggiunto gli operatori per guidarli sul posto. L'uomo accusava forti giramenti di testa e, a causa dell'importante ferita e dello spavento, non riusciva più a muoversi per paura di scivolare di nuovo. Il soccorso alpino lo ha quindi raggiunto, gli ha medicato e fasciato la ferita per poi accompagnarlo verso l'ambulanza del 118.