TRIESTE - Una persona è caduta in mare dal molo Audace oggi, 7 dicembre. Gli operatori sanitari del 118, giunti sul posto con un'ambulanza, l'hanno presa in carico e l'hanno trasportata in codice giallo all'ospedale di Cattinara. Attivata dalla Sores anche la Capitaneria di Porto. La dinamica dell'incidente rimane al momento sconosciuta.