Un calendario per aiutare gli animali abbandonati: l'iniziativa di Pallacanestro Trieste

TRIESTE - Pallacanestro Trieste conferma la sua attenzione verso il sociale impegnandosi fortemente nella comunicazione dell'Associazione ASTAD, una O.d.V. basata sul volontariato, fondata nel 1960 dalla Baronessa Maria Nora Economo, a Trieste. ASTAD si occupa di dare casa, cibo e cure mediche agli animali abbandonati, con un focus particolare su cani e gatti, che trovano nel rifugio di Opicina un posto sicuro nel quale stare. La prima squadra della Pallacanestro Trieste si è resa disponibile a fornire la propria immagine per veicolare il messaggio dell'Associazione, posando per le foto che fanno parte del nuovo calendario 2024 di ASTAD, che sarà messo in vendita nelle partite casalinghe di dicembre e gennaio nello store biancorosso all'ingresso del PalaTrieste di Via Flavia 3. Le foto, scattate nella Palestra B dell'impianto di Valmaura, con la fondamentale collaborazione dei volontari e degli ospiti del rifugio ASTAD, sono poi state elaborate con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa per la creazione degli sfondi tematici che caratterizzano ogni mese all'interno del calendario. "In questo periodo di festività - si legge nella nota del club - diamo insieme una zampa ai nostri amici a quattro zampe acquistando il calendario ASTAD. Tutti i proventi della vendita saranno utilizzati dall'Associazione per le attività quotidiane di aiuto agli animali abbandonati".