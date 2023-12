La Pallacanestro Trieste in posa con i cuccioli: il calendario "benefico" dell'Astad

TRIESTE - Pallacanestro Trieste e Astad insieme per una nuova iniziativa benefica: i giocatori biancorossi hanno infatti posato insieme agli amici a quattro zampe dell’associazione per un calendario 2024 in edizione limitata a scopo benefico. Sarà presentato oggi pomeriggio prima della partita delle ore 18, assieme alla maglietta. ?Il calendario sarà in vendita solo allo store di via Flavia e durante tutte le partite di dicembre e gennaio. La maglietta invece si potrà trovare ai tavoli informativi Astad presenti ad ogni partita, assieme ad altri gadgets. Tutti i proventi della vendita dei calendari saranno donati ad Astad che li userà per acquistare cibo e visite mediche per cani e gatti abbandonati.