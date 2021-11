Gli “eroi” dello sport contro la violenza sulle donne: arriva il video per le scuole del Fvg

Gli eroi dello sport diventano testimonial contro la violenza sulle donne in un video che sarà divulgato nelle scuole del Fvg: è la nuova iniziativa della Commissione regionale alle

pari opportunità, presentata oggi in occasione della giornata mondiale dedicata al tema. Undici gli atleti che hanno inviato un video con le loro riflessioni sull’argomento, da Adrian Banks, Daniele Cavaliero e coach Franco Ciani dell'Allianz Pallacanestro Trieste a Brian Nuytinck dell'Udinese calcio, Luca Magnino del Pordenone, Ray Petronio e Lucrezia Cergol della Pallanuoto Trieste, ma anche le olimpioniche Mara Navarria, Chiara Cainero e Giada Rossi, oltre a una giovane che si sta facendo strada come arbitro di calcio, Melissa Tassan.

Presenti alla conferenza stampa la presidente della Crpo, Dusy Marcolin, Alida

Misso, dirigente dell'Ufficio scolastico regionale partner dell'iniziativa, il presidente del consiglio Regionale Piero Mauro Zanin e l’assessora alle pari opportunità Alessia Rosolen.

Zanin ha osservato che "negli ultimi anni se ne parla sempre di più, però poi ogni volta che apriamo un giornale ci confrontiamo con una sconfitta, come dimostrano anche i casi di cronaca più recenti. Forse allora non è più sufficiente formare e informare, ma bisogna cominciare a essere rigidi nella punizione, creare una vera deterrenza per fermare questa spirale. Come in fondo è avvenuto con l'introduzione dell'obbligo delle cinture di sicurezza in auto, o con il divieto di fumo all'interno dei locali".

Rosolen ha poi ricordato la legge sulla famiglia e sulle pari opportunità, varata ieri dal Consiglio, e ha spiegato che “oggi abbiamo finalmente una rete di consigliere di parità diffusa su tutto il territorio regionale, e 65 comuni della nostra regione stanno celebrando la Giornata del 25 novembre, mentre nel 2018 erano solo 22".