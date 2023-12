Musica e fuochi d'artificio: Trieste si prepara al Capodanno

TRIESTE - Trieste si prepara a dare il benvenuto al 2024 con una serie di iniziative per il Capodanno, presentate questa mattina nella Sala del Civico Museo d'Arte Orientale. Sono intervenuti l'assessore a Cultura e Turismo Giorgio Rossi; in rappresentanza di Pregi Srl Renato Pontoni e Carlo Pontoni. “Il tradizionale Capodanno in piazza Unità rappresenta la festa della città, simbolo di un anno positivo che si conclude e di un 2024 che ambisce a essere ancora migliore - ha dichiarato Rossi -. Colgo l'occasione per ringraziare gli Uffici del Comune di Trieste per il lavoro svolto nonché tutti gli attori cittadini, dagli operatori economici alla cittadinanza nella sua totalità e ai turisti, per aver contribuito alla crescita di Trieste nel 2023 che va terminando”.

La notte del 31 dicembre piazza Unità d'Italia sarà animata in orario 22.30-1.30 dal consueto spettacolo musicale, accompagnato dallo spettacolo pirotecnico – a sua volta musicale – dal vicino Molo Audace. L'ingresso sarà gratuito. L'allestimento del grande palco coperto inizierà mercoledì 27 dicembre, davanti alla fontana e rivolto verso il mare, dotato di impianto audio, video e luci. Il titolo scelto per lo spettacolo musicale è “Magic Moments” (come il brano cantato da Perry Como nel 1957 e scritto dal duo Bart Bacharah e Hal David). A realizzarlo è Pregi Srl, azienda nota per l'organizzazione dell'evento “Ceghedaccio”.

La scaletta

La scaletta inizierà alle ore 22.30 con musica e animazione dei dj Renato Pontoni e Kriss Simon. Seguirà a partire dalle ore 23 l’esibizione dei “Divina Live”: band torinese che, solo nel 2023, ha vantato più di 100 concerti in Italia e in Europa. Verranno proposti i grandi successi musicali pop, rock, disco e revival degli anni '70, '80 e '90, ma anche i brani attuali più gettonati per soddisfare il pubblico di ogni età. Durante la serata si alterneranno sul palco nella conduzione Andro Merkù e Martina Riva, giornalista e presentatrice. Poco prima della mezzanotte Merkù e Riva scandiranno insieme al pubblico il conto alla rovescia e, allo scoccare del nuovo anno, presenteranno le Autorità istituzionali, le quali porgeranno i tradizionali auguri alla città. Il 2024 sarà salutato dunque dalle note de “Sul bel Danubio blu”, intramontabile valzer di Johann Strauss, che avvierà la colonna sonora dello spettacolo pirotecnico dal Molo Audace (curato dalla Parente Fireworks Group).

Dopo lo spettacolo pirotecnico, che durerà circa venti minuti, la notte proseguirà con la seconda sessione dello spettacolo in piazza Unità, con animazione musicale ed effetti speciali non stop. I “Divina Live” daranno ancora una volta fondo al loro ricco repertorio. Il gran finale, dall’1 all'1.30, sarà affidato nuovamente ai dj Renato Pontoni e Kriss Simon per una carrellata di grandi successi: da Shakira a Madonna, dagli Wham ai Duran Duran, dai Black Eyed Peas a Bob Sinclair. L’evento sarà promosso sul sito e sui social del Comune di Trieste, sulla piattaforma Discover Trieste e su altri canali media nell’ambito della convenzione vigente con Promo Turismo Fvg grazie ai proventi derivanti dal gettito dell’Imposta di Soggiorno. L’ingresso del pubblico in piazza Unità avverrà esclusivamente dai varchi di via dell’Orologio, passo Fratelli Fonda Savio e dai due varchi sulle rive antistanti la Piazza (lato palazzo Regione e lato Prefettura). L’accesso inizierà dopo le operazioni di bonifica del sito da parte delle forze dell’ordine.

Viabilità

Sono inoltre state emesse le ordinanze riportate di seguito.

Ordinanza viabilità (Comune di Trieste) dalle ore 20 del 31 dicembre 2023 alle ore 2 del 1° gennaio 2024:

divieto di transito per tutti i veicoli sulle rive in entrambi i sensi di marcia nel tratto tra piazza Tommaseo e via Mercato Vecchio

dalle ore 20 del 31 dicembre 2023 divieto di transito pedonale su Piazza Unità fino al completo sgombero della Piazza (bonifica forze dell’ordine) con possibilità di ingresso dall’ultimazione delle operazioni solo dai varchi di via dell’Orologio, Passo Fonda Savio e sulle rive in corrispondenza di Riva del Mandracchio e Riva Caduti per l’Italianità

divieto di sosta e fermata dalle ore 7 del 30 dicembre 2023 fino alle ore 12 del 1° gennaio 2024 sulla via Muda Vecchia (lato civici numeri dispari) esclusi gli stalli riservati ai disabili e in largo Granatieri su sei stalli situati dopo l’attraversamento pedonale

divieto di sosta e fermata dalle ore 00 del 27 dicembre 2023 alle ore 12 del 3 gennaio 2024 in via dell’Orologio sull’area di carico/scarico adiacente al Palazzo della Regione.

Ordinanza dell’Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste:

Nelle aree demaniali marittime di Riva III novembre (da varco vicino Capitaneria a Scala Reale) e radice Molo Audace:

dalle ore 20 del 30 dicembre 2023 alle ore 8 del 1° gennaio 2024 divieto di sosta e fermata veicolare con rimozione

dalle ore 8 del 31 dicembre 2023 alle ore 8 del 1° gennaio 2024 divieto di accesso e transito veicolare

Sul Molo Audace per le operazioni di allestimento connesse allo spettacolo pirotecnico: