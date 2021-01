Botti illegali a Capodanno: sequestrati a Gorizia 15 "Super cobra"

Sono state 127 le persone identificate dalle Forze di Polizia a Gorizia nella notte del 31 dicembre. Fortunatamente nel corso dei controlli non sono emerse situazioni tali da comportare l’elevazione di sanzioni amministrative per spostamenti ingiustificati. Per quanto riguarda invece le attività volte al contrasto del possesso di artifici pirotecnici non conformi alla normativa vigente, lo scorso 30 dicembre il personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, con la collaborazione di quello delle Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile, ha proceduto al sequestro di 15 petardi “Super cobra 7” categoria F4 per un peso complessivo di 750 grammi, illegittimamente acquistati da due persone residenti in provincia, la cui posizione è attualmente al vaglio.