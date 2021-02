Fermato a Fernetti dopo una latitanza di 12 anni: 30enne in carcere

I Carabinieri della Stazione di Basovizza, nel corso di un servizio di retrovalico svolto a Fernetti, hanno arrestato un cittadino rumeno destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione. L’uomo, un 30 enne controllato a bordo di un autobus di linea, deve scontare un residuo di pena di 20 giorni per delitti compiuti quando era ancora minorenne. Si tratta soprattutto di reati contro il patrimonio, furti di abbigliamento e alcolici. È riuscito a sottrarsi ai pochi giorni di carcere da scontare per 12 anni, probabilmente anche grazie al frequente ricorso a identità diverse. Sul suo conto risultano infatti ben 7 alias. Una volta accertata l’effettiva identità, i Carabinieri lo hanno arrestato e accompagnato al Coroneo.