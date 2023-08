Arrestato per maltrattamenti mentre è ai domiciliari: giovane in carcere

TRIESTE - I carabinieri di via dell'Istria si sono presentati a casa di un giovane già noto alle forze dell'ordine e in regime di arresti domiciliari per un ordine di carcerazione, emesso dal tribunale di Trieste, a causa dell'aggravamento delle misure cautelari in virtù di maltrattamenti in famiglia. E' successo nella giornata di ieri 25 agosto, in via Orlandini, nel rione di Ponziana. Tre le gazzelle intervenute sul posto che, dopo l'arresto, hanno condotto il soggetto al carcere del Coroneo. I carabinieri mantengono il massimo riserbo sull'operazione.