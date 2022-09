Carabinieri, controlli a tappeto a Muggia: 15 contravvenzioni e tre patenti ritirate

Sono state 14 le contravvenzioni agli automobilisti nello scorso weekend a Muggia. A queste si aggiungono una sanzione a un locale per aver prolungato l’orario dell’intrattenimento musicale oltre il limite orario consentito e il ritiro di tre patenti di guida a persone che guidavano in stato di ebbrezza. I controlli dei Carabinieri di Muggia sono stati disposti nel corso degli ultimi weekend dopo le segnalazioni e le richieste giunte dalla popolazione. Obiettivo dei servizi è stato sia quello di prevenire rischi per la circolazione stradale, e pertanto si è ricorso all’utilizzo apparecchiature per la misurazione del tasso alcolemico, e sia di intervenire nei casi di disturbo della quiete pubblica oltre l’orario consentito. Nel corso dei servizi sono stati controllati complessivamente 120 autoveicoli. I servizi, per i quali sono stati impegnati sei militari della Tenenza, si ripeteranno nei prossimi fine settimana.