Il Covid non ferma il Carnevale: Monfalcone continua la tradizione ma in forma statica

Anche con il Covid, Monfalcone non rinuncia al Carnevale. Ieri, sabato 13 febbraio e oggi, domenica 14, in piazza della Repubblica, i carri sono stati esposti per la prima 'sfilata statica' del Carnevale Monfalconese. Una novità per la 137esima edizione, pensata nel totale rispetto delle norme anti-pandemiche. Grazie a questa trovata, bimbi e famiglie potranno ammirare i carri in totale sicurezza. Come riportato da Telequattro, sono presenti in piazza anche stand allestiti per passare il tempo in compagnia con tanta musica, spettacoli e attività per tutti. L'evento è stato organizzato dal comune di Monfalcone e la Pro Loco.