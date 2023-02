Carnevale di Servola: ecco come cambia la viabilità

Per consentire il regolare svolgimento delle iniziative previste nell’ambito del programma del Carnevale di Servola 2023, il Comune di Trieste ha previsto una specifica temporanea ordinanza che punta a regolare il traffico nella zona. In particolare viene istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione (ambo i lati) e il divieto di transito (esclusivamente dalle ore 9.30 alle ore 12.00 di giovedì 16 febbraio e sino a cessate necessità - Sfilata delle Scuole) per tutti i veicoli, laddove non già esistente, in via di Servola, nel tratto compreso tra il n.ro civ. 42 ed il n.ro civ. 127, in via dei Soncini, nel tratto compreso tra l’intersezione con via di Servola ed il n.ro civ. 145 (ufficio postale) nonché in via Luigi Pirandello, nel tratto compreso tra l’intersezione con via di Servola e l’intersezione con via dei Soncini.

Sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione (ambo i lati) e il divieto di transito (esclusivamente dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di giovedì 16 febbraio e sino a cessate necessità - Corso Delle Serve) per tutti i veicoli, laddove non già esistente, in via di Servola, nel tratto compreso tra l’intersezione con via dei Giardini e l’intersezione con via Carlo Banelli nonché in via dei Soncini, nel tratto compreso tra l’intersezione con via di Servola ed il n.ro civ. 145 (ufficio postale).

Prevista ancora l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 20. 00 di giovedì 16 e di venerdì 17 febbraio) per tutti i veicoli, laddove non già esistente, in via del Pane Bianco, nel tratto compreso tra il n.ro civ. 14 fino all’incrocio con via Sulpicio Gallo (lato numeri civici pari); nonché l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (ambo i lati) e del divieto di transito (esclusivamente dalle ore 16.30 alle ore 18.30 di venerdì 17 febbraio e sino a cessate necessità - Sfilata dei Ricreatori) per tutti i veicoli, laddove non già esistente, in via di Servola, nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Carpineto / ratto della Pileria e l’intersezione con via Carlo Banelli e ancora in via dei Soncini, nel tratto compreso tra l’intersezione con via di Servola ed il n.ro civ. 145 (ufficio postale).

Divieto di sosta e fermata con rimozione (ambo i lati) e divieto di transito (esclusivamente dalle ore 14,00 alle ore 20,00 di giovedì 16 febbraio,venerdì 17 febbraio, domenica 19 febbraio e mercoledì 22 febbraio) per tutti i veicoli, laddove non già esistente, in via di Servola, nel tratto compreso tra il n.ro civ.174 ed il n.ro civ. 176 (ambo i lati).

Divieto di sosta e fermata con rimozione (ambo i lati) e del divieto di transito (esclusivamente dalle ore 14.00 alle ore 21. 00 di domenica 19 febbraio 2023 e sino a cessate necessità - Corteo Mascherato) per tutti i veicoli, laddove non già esistente, in via di Servola, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Carlo Banelli ed il n.ro civ. 180 nonché in via Dei Soncini, nel tratto compreso tra l’intersezione con via di Servola ed il n.ro civ. 145 (ufficio postale).

Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (ambo i lati) (esclusivamente dalle ore 8.00 di mercoledì 15 febbraio e sino a cessate necessità di lunedì 20 febbraio) per tutti i veicoli in via dei Soncini, nel tratto compreso tra il n.ro civ. 138/C (passo carraio) e l’attraversamento pedonale posto in corrispondenza dell’intersezione con via di Servola. Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (ambo i lati) e del divieto di transito (esclusivamente dalle ore 14.00 alle ore 19.00 di mercoledì 22 febbraio e sino a cessate necessità - Funerale del Carnevale) per tutti i veicoli in via di Servola, nel tratto compreso tra l’intersezione con via dei Giardini e l’intersezione con via Carlo Banelli, nonché in via dei Soncini, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Paolo Giacometti e l’intersezione con via di Servola. Previste opportune deroghe a favore dei mezzi di soccorso in servizio d’emergenza, della Trieste Trasporti e del Comitato di coordinamento del Carnevale.