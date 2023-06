Carnevale di Trieste: premiate le maschere vincitrici

TRIESTE - Si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 21 giugno, al Museo Revoltella, la cerimonia di premiazione delle categorie bambini e adulti del Carnevale di Trieste 2023. All'evento hanno partecipato l'assessore comunale alle Politiche della Cultura e del Turismo, Giorgio Rossi, la presidenteSabrina Iogna Prat e il presidente onorario del Comitato di Coordinamento per il Carnevale di Trieste e del Palio Cittadino, Roberto de Gioia-

“Il Carnevale - ha detto il presidente onorario Roberto de Gioia – nasce nei rioni e dai rioni. E’ un patrimonio di socialità da non perdere e spero che la prossima edizione, vale a dire la trentesima, possa essere un nuovo punto di partenza, magari con passi ancora più importanti”. “Ripartire dopo la pandemia - ha aggiunto la presidente Sabrina Iogna Part - non è stato facile per nessuno, però era importante farlo, e la abbiamo fatto, anche in previsione dell’edizione del trentennale”. L'Assessore Giorgio Rossi ha lodato quindi lo spirito della città e la sua dedizione alla tradizione del Carnevale. "Grazie al vostro grande lavoro e alla passione - ha concluso -, da qui si può proseguire favorendo sempre più questo impegno per valorizzare l’intero movimento carnevalesco”.

I premiati

Sono seguite quindi le premiazioni suddivise per categorie:

Bambini Singolo: 1° Asso Rubacuori 2° Inter-Flor 3° Egiziana.

Bambini Coppia: 1° La migrazione delle farfalle Monarca in Messico 2° Assi Pigliatutto 3° I Paparazzi.

Bambini Gruppo: 1° Master Cogo 2° Prato Fiorito 3° Il Grande Gatsby.

Adulti Singolo: 1° La regina delle carte 2° Miss Raccomandata – Raccomandata RR 3° Tavola.

Adulti Coppia: 1° Battaglia Navale 2° Via Col Vento 3° Marco...pol far la via della seda.

Adulti Gruppo: 1° Village Babe 2° Perchten – le divinità dei boschi 3° Le dame di Corte.

A valutare le maschere è stata una giuria qualificata presieduta da Giuliano Zannier e composta da addetti ai lavori tra sarte, costumiste, coreografi, attori, autori e registi teatrali. Le classifiche complete, con numero di iscrizione e punteggi ottenuti, verranno pubblicate sulla pagina Facebook Il Carnevale di Trieste nei prossimi giorni. A vincere il Palio di Trieste 2023 al termine del Corso Mascherato svoltosi il 21 febbraio scorso era stato il rione di Valmaura con il tema “El Bordan Triestin... tra farfalle e morbin”. Erano sei quest'anno – con la new entry di San Giacomo - i rioni a contendersi l’ambito riconoscimento. Questa la classifica finale con i relativi temi e punteggi: