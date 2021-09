Qualità degli spazi urbani, accessibilità, turismo lento, mobilità: il Carso per Adesso Trieste

Qualità degli spazi urbani per le Borgate del Carso, puntando alla riqualificazione del verde attrezzato, dell’ex-caserma di Banne, rilancio dei negozi di quartiere e sicurezza sulle strade. Sono queste alcune delle proposte avanzate da Adesso Trieste per le Circoscrizioni dell'Altopiano. “L’attuale Amministrazione ha ignorato le comunità del Carso e i loro bisogni - esordisce Riccardo Laterza, candidato Sindaco di AT - Adesso Trieste intende coinvolgere le comunità che abitano il territorio nelle trasformazioni che lo riguardano. Da anni gli abitanti chiedono la Riattivazione del Distretto sanitario e l’ampliamento degli orari del Centro civico a Opicina in modo da garantire servizi di prossimità a tutti coloro che hanno difficoltà negli spostamenti.”

“Gli interventi sugli spazi urbani andranno a beneficio delle comunità che ci abitano ma anche del turismo lento (cammini e cicloturismo), che porta enormi benefici ai territori che attraversa.” - afferma Katrin Štoka, imprenditrice vinicola e capolista per la I Circoscrizione. “Per questo lavoreremo per lo sviluppo del Geoparco transfrontaliero del Carso e per la Ciclabile del Carso, già finanziata dal 2009 ma che ancora non è stata realizzata. Questo aiuterà a valorizzare le bellezze naturalistiche del territorio, incentivando stili di vita attivi e preservandone l’identità”.

“L’accessibilità e la mobilità devono essere le priorità per l’Amministrazione” - prosegue Dana ?andek, capolista della II Circoscrizione - “Il Carso ha bisogno di interventi di moderazione della velocità nei centri dei borghi, per aumentare la sicurezza in strada. Le linee autobus devono essere ripensate ed estese negli orari notturni con servizi a chiamata. Lavoreremo anche a un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, con una prospettiva nettamente diversa rispetto al piano inserito dalla Giunta Dipiazza nel PUMS, coinvolgendo i portatori di interesse.”

“Puntiamo sulla qualità degli spazi, attraverso la riqualificazione del tessuto urbano, la rigenerazione di alcuni punti chiave come la Caserma di Banne, enorme spazio abbandonato, ma anche la difesa e il rilancio delle botteghe locali, i negozi di prossimità, le rivendite di prodotti alimentari a km 0 ed eco-solidali e i mercati rionali” sottolinea Giulia Massolino, capolista per il Consiglio Comunale e candidata in I Circoscrizione. "Sono tutte azioni che vanno anche nella direzione della promozione dell’identità culturale del territorio, che andrà attuata soprattutto mediante iniziative culturali e artistiche” conclude Laterza.