Il cadavere di Liliana Resinovich sarà riesumato per una nuova autopsia

TRIESTE - Il corpo di Liliana Resinovich verrà probabilmente riesumato per procedere ad una nuova autopsia. Lo ha annunciato ieri, 1 dicembre, l'ex generale dei Ris Luciano Garofano, consulente del marito della Resinovich, nel corso della trasmissione Mediaset "Quarto Grado". Garofano ha anticipato la decisione dell'antropologa forense Cristina Cattaneo, il medico legale incaricato dalla Procura di Trieste per effettuare una super perizia sul cadavere della 63enne.

Come riportato da Il Piccolo, sebbene la Procura non abbia ancora confermato ufficialmente la richiesta di riesumazione, le parole di Garofano lasciano presagire sviluppi imminenti. Quasi due anni dopo la scomparsa di Liliana Resinovich, la sua vicenda torna così alla ribalta. La riesumazione e il successivo esame autoptico potrebbero fornire nuove e cruciali informazioni sulle cause e le circostanze della sua morte.