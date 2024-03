Maltrattamenti a una bambina disabile, spunta una terza persona

RONCHI DEI LEGIONARI - Spunta una terza persona nelle indagini sui presunti maltrattamenti alla bambina con disabilità cognitiva in una scuola di Ronchi. Come riporta il Piccolo, un'altra maestra oltre alle due già arrestate, avrebbe ricevuto un avviso di garanzia, lo stesso giorno in cui i Carabinieri, che indagano sull'accaduto, hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare. I reati potrebbero essere gli stessi delle altre due insegnanti, ma la posizione della donna non sarebbe altrettanto grave. L'avvio delle indagini è avvenuto in seguito ad alcune segnalazioni, poi i carabinieri hanno installato alcune telecamere nella scuola e lunedì scorso sono stati eseguiti gli arresti. Venerdì scorso le due maestre sono state interrogate ma si sono avvalse della facoltà di non rispondere.