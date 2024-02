Blitz dei Nas: chiuso un centro per minori non accompagnati in via Carducci

TRIESTE - E’ stato chiuso un centro per minori non accompagnati a Trieste dopo un controllo dei Nas di Udine, insieme ad Asugi e ai servizi sociali del comune di Trieste. Si tratta del centro gestito dalla cooperativa Oltre i Confini 2.0, in via Carducci 31. La chiusura della struttura nel capoluogo giuliano è stata disposta dal comune per una presenza di ospiti superiore a quella massima autorizzata. Il responsabile è stato denunciato.

“La revoca è totale e definitiva - conferma l’assessore ai servizi sociali Massimo Tognolli-. Il mio dipartimento ha revocato il mandato quindi è già iniziata la fase di smistamento in altri centri d’accoglienza della città. In tutto gli ospiti erano una ventina e nessuno di loro era del Comune di Trieste, noi siamo chiamati ad accogliere anche minori stranieri non accompagnati da altri comuni, e in questa struttura molti arrivavano da Milano”. L’operazione, spiega Tognolli, “rientra all’interno di un piano di monitoraggio e controllo che facciamo periodicamente in tutti i centri d’accoglienza, soprattutto quelli che ospitano minori”.

Come riporta il Tgr Rai Fvg, i Carabinieri hanno rilevato irregolarità in cinque delle quindici strutture (tra cui delle case di riposo), sottoposte a verifiche in ambito regionale. In un altro centro per minori, sempre a Trieste, sono state rilevate irregolarità sulla formazione degli operatori e la nomina degli addetti alle emergenze. Una sanzione anche in una casa di riposo a Grado, per irregolarità sui tempi di deposito dei rifiuti sanitari pericolosi.