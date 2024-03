Urla e liti tra pregiudicati: chiuso per dieci giorni un bar a Gorizia

GORIZIA - Un locale diventato un ritrovo abituale di persone con importanti precedenti di polizia, che più volte avevano disturbato la quiete pubblica con schiamazzi, liti: per questi motivi il pubblico esercizio è stato chiuso per dieci giorni dai carabinieri di Gorizia, su mandato del questore. La sospensione con chiusura temporanea è avvenuta nella giornata di oggi, venerdì 22 marzo, in un bar nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo isontino. I militari del Nucleo operativo e radiomobile avevano effettuato svariati accertamenti dopo molte richieste di intervento al Nue 112 per turbativa dell’ordine pubblico. Per diversi mesi sono stati quindi identificati gli avventori con precedenti, che avevano trovato nel bar un luogo di ritrovo. Dalle verifiche è emerso che, in riferimento al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), il locale risulta un abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, anche se aperto di recente. Come spiega una nota dei carabinieri, il bar "costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini". Questo locale non è il primo a finire sotto la lente dei militari isontini: già lo scorso dicembre il questore aveva emesso un provvedimento di chiusura di dieci giorni per un bar in piazza De Amicis.