Torna a Barcola il "Cicca day": riempite più di 14 bottiglie di mozziconi di sigaretta

Venerdì 31 luglio l'associazione sportiva dilettantistica All Sail ha organizzato, in collaborazione con Trieste Altruista, ha effettuato una pulizia della pineta di Barcola dai mozziconi di sigaretta. Un'iniziativa che vuole ridurre l'impatto delle "cicche" sull'ambiente, oltre a sensibilizzare la cittadinanza a comportamenti eco-responsabili. Le 14 bottiglie e i due sacchi che sono stati riempiti, però, devono anche farci riflettere su come possiamo agire noi, rendendoci protagonisti di un piccolo cambiamento anche locale. Questo è stato il secondo appuntamento organizzato dai volontari: la prima operazione di pulizia risale al 2 luglio, quando sono state riempite 14 bottiglie.

