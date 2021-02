Elezioni: i Cinque Stelle preparano il programma, al via gli incontri online

Anche i Cinque Stelle si mobilitano ed iniziano a tracciare il percorso in direzione delle prossime elezioni amministrative nel comune di Trieste. Venerdì 19 febbraio alle ore 18, fanno sapere dal MoVimento, "inizia una serie di incontri per mettere a punto il programma". Guardando al futuro della città, i pentastellati hanno stilato una serie di appuntamenti che andranno a trattare svariati temi. Il primo evento online (qui il link per poter partecipare) è dedicato al tema della mobilità sostenibile e vedrà gli interventi del responsabile mobilità sostenibile M5S Trieste Abel Gambini, la capogruppo dei grillini in Consiglio comunale Elena Danielis e la presidente della VI Circoscrizione Alessandra Richetti.

E' possibile partecipare all'incontro accedendo alla piattaforma Zoom al link https://zoom.us/join e inserendo le credenziali: ID riunione: 822 4098 3587, Passcode: m5s. Inoltre, l'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook del Movimento 5 stelle Trieste @movimento5stelletrieste