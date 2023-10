A Opicina ultimi posti per il corso tecniche di birra e vino

OPICINA - Ottocento ore, di cui 400 di stage in azienda, per formare tecnici di Birra, Vino e Distillati altamente richiesti dal mondo del lavoro. Totalmente gratuito grazie al sostegno del Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore-IFTS Tecnico della Produzione e commercializzazione delle bevande sta per partire nella sede Civiform di Opicina. Le iscrizioni sono infatti ancora aperte, ma i posti si stanno esaurendo.

Formerà esperti del settore vitivinicolo e brassicolo: tecnici che conoscono da vicino tutte le fasi del processo di produzione ma anche la promozione e vendita di vino, birra e distillati. I contenuti del corso spaziano dagli aspetti merceologici ed organolettici delle bevande al processo produttivo, con focus su pianificazione strategica, gestione dell’offerta aziendale, promozione, web e social media marketing. Numerosi anche gli argomenti tecnici: normativa sulla produzione e commercializzazione delle bevande, HACCP e inglese settoriale, passando per visite in azienda e testimonianze di aziende di settore. Il corso IFTS – che avrà anche un’edizione nella sede di Cividale - è realizzato da Civiform all’interno del Polo Agroalimentare (capofila Cefap FVG), compagine di centri di formazione professionale, scuola, università, centri di ricerca e aziende. Finalizzato ad una formazione tecnica mirata, dura circa 8 mesi ed è dedicati a maggiorenni diplomati, sia occupati che in cerca di occupazione. Fondamentale la rete messa a punto per il corso: tra le collaborazioni Civiform spiccano A.I.S. FVG, Associazione Donne del Vino, Avant Srl, Az. Agricola Adele Barbieri / Della Casa Vini, GAL Carso LAS KRAS, Movimento Turismo del Vino, Torre Natisone GAL, Slow Food FVG e Vinodilà Wineways.

Decisamente positivo il riscontro occupazionale delle precedenti edizioni: l’80% di chi ha concluso il corso è stato confermato dopo il periodo di stage e sta proseguendo la sua esperienza lavorativa nel settore. Un’opportunità da non perdere per i neo diplomati in cerca di percorsi pratici che garantiscono immediato inserimento lavorativo, ma anche per chi, dopo altre esperienze, vuole acquisire competenze specialistiche molto richieste dalle aziende della nostra regione. I corsi prevedono una selezione e beneficiano del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Ci si può pre-iscrivere sul sito www.civiform.it o contattando la Segreteria al n. 040 9719811.