Comprensorio Melara, Salvati (Pd): “Ater Trieste annuncia interventi”

“L'Ater comincia a dare risposte ai cittadini di Melara: vuol dire che è valsa la pena fare pressioni. Ovviamente il nostro lavoro è sempre in corso e vigileremo sull'esecuzione degli interventi annunciati. Certamente è stato importante dimostrare con la partecipazione che i residenti di Melara sono attenti e ci tengono al luogo in cui vivono”. Lo ha dichiarato il consigliere comunale Luca Salvati (Pd) all'esito del confronto, organizzato da lui, tra i rappresentanti dei residenti nel comprensorio di Melara e la dirigenza dell'Azienda territoriale per l'Edilizia residenziale.

Il presidente Riccardo Novacco, il direttore Franco Korenica e il responsabile manutenzioni Fulvio Capovilla, riferisce Salvati, “hanno affrontato i temi dell'autorimessa, delle caldaie e della videorveglianza. I lavori per i parcheggi, con ingressi dotati di sbarre di accesso e impianto d'illuminazione nuovo, dovrebbero terminare con l' assegnazione dei posti auto ai primi mesi del prossimo anno e includeranno posti per disabili. La gara per le caldaie verrà bandita entro dicembre, le caldaiette saranno sostituite e eliminati i camini in eternit. Dal primo dicembre – è stato comunicato – il sistema di videosorveglianza è in funzione e le segnalazioni di danni vanno riportate all'Ater che visiona le registrazioni”.

“È inoltre previsto che si blocchino le porte di accesso alle terrazze e – aggiunge il consigliere dem - che parta il progetto di ristrutturazione delle aree esterne e la riqualificazione dell'anfiteatro”.