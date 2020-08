Riscoprire Trieste con un "clic": il concorso fotografico di 50 & Più e Confcommercio

Un concorso fotografico per riappropriarsi della città, della sua bellezza e dei suoi scorci migliori dopo il buio del lockdown. Si tratta di “Trieste, la tua città”, un concorso fotografico proposto dalla 50&Più giuliana e presentato peraltro in occasione del primo decennale della “Giornata Mondiale della Fotografia”.

Riappropriarsi della città, riscoprendone scorci, peculiarità e bellezze dietro l’obiettivo di una macchina fotografica, senz’altra pretesa se non quella di cogliere i molti volti e tratti che suscitano apprezzamento e stupore nei sempre più numerosi visitatori. Questa la finalità di “Trieste, la tua città”, un concorso fotografico proposto dalla 50&Più giuliana, in collaborazione con Confcommercio, e presentato peraltro in occasione del primo decennale della “Giornata Mondiale della Fotografia”.

"Ciò che davamo per scontato..."

“Il Lockdown, al di là dell’emergenza sanitaria prima e di quella economica poi che ne sono derivate – ha spiegato Marina Vlach presidente di 50&Più – costringendoci a rimanere in casa, ci ha anche forse fatto apprezzare e desiderare ciò che spesso davamo per scontato, come una passeggiata a Barcola, sulle Rive o nei borghi della costiera, una gita in Carso, un po’ di shopping o un aperitivo in compagnia. Ed è in quest’ottica, perciò, che abbiamo ideato questa proposta, aperta ai nostri duemila iscritti, che potranno dedicare un po’ del loro tempo a cogliere le tante facce di Trieste, dall’Altipiano al mare, dalla vetrina di un negozio, a un palazzo storico o a un monumento”.

Regolamento

Gli interessati a partecipare al concorso dovranno compilare la relativa scheda d’iscrizione ed inviarla a 50epiuts@50epiu.it entro il 30 ottobre mentre, per quanto concerne le immagini, le stesse, in formato jpg, andranno inoltrate, sempre entro la stessa data agli indirizzi fotoriccio@hotmail.com e johngubertiniphoto@gmail.com Scheda e regolamento saranno scaricabili sul sito www.confcommerciotrieste.it. Gli scatti saranno quindi giudicati da una Commissione formata dal presidente di Confcommercio Trieste, Antonio Paoletti, dal vicepresidente vicario della 50&Più giuliana, Adriano Stolfa e dai fotografi Alberto Riccio Bergamas e John Gubertini, quest’ultimo peraltro vincitore di diversi premi internazionali tra cui l’Abstract Photographer of the Year 2018”.

La cerimonia di premiazione avverrà nel mese successivo nell’ambito di una cerimonia pubblica che si svolgerà presso la Confcommercio, ovviamente nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitaria in essere. Le tre migliori fotografie saranno messe su tela, con i relativi quadri che ne deriveranno donati quindi ai vincitori. Le immagini più significative ed originali relative alle attività economiche immortalate, troveranno spazio in una pubblicazione ad hoc che sarà realizzata da Confcommercio.