Condé Nast Traveller dedica uno speciale al Friuli Venezia Giulia

TRIESTE - "Il Friuli Venezia Giulia si dimostra uno dei territori più attrattivi e dinamici nel post Covid, vera sorpresa del turismo italiano e non solo. L'ennesima conferma arriva da uno dei più autorevoli brand internazionali della stampa turistica, Condé Nast Traveller, che ha scelto di riservare un approfondimento monografico alla nostra regione. Oltre sessanta pagine dedicate al Friuli Venezia Giulia per descrivere il territorio attraverso quattro itinerari inediti, scanditi dal ritmo e dai colori delle sue diverse stagioni". È il commento dell'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, in relazione al nuovo numero di Condé Nast Traveller Italia in uscita domani (29 novembre), che prevede uno speciale allegato dedicato al Friuli Venezia Giulia con un approfondimento monografico di 68 pagine.

All'interno del volume i lettori potranno trovare un racconto inedito e originale a firma di diversi giornalisti, che ripercorrono la regione e le sue molteplici anime dalle Alpi all'Adriatico, dagli appuntamenti culturali ai grandi eventi. Ci saranno anche un fotoreportage con le immagini a confronto realizzate da padre e figlio, Elio e Stefano Ciol, nonché una graphic novel intitolata "Io e Pasolini" di Davide Toffolo, interamente dedicata al celebre scrittore, e un'illustrazione del famoso Lorenzo Mattotti sulle dimore storiche. Spazio al territorio e alle tradizioni, dunque, senza dimenticare l'enogastronomia tra grandi chef, viticoltori e ristoratori che hanno il merito di saper far brillare anche a tavola la regione, valorizzando i prodotti, la genuinità e il brand "Io sono Friuli Venezia Giulia".

"Traveller - conclude l'assessore - è una delle più autorevoli e affermate voci nel settore, da sempre anticipatore delle tendenze turistiche, tanto da posizionarsi nel mercato come il magazine dei viaggi straordinari. Condé Nast è l'editore che pubblica alcune delle riviste più iconiche e conosciute al mondo, come Vogue, Vanity Fair e il New Yorker, raggiungendo ogni mese centinaia di migliaia di lettori. Questa prestigiosa pubblicazione, oltre a essere fonte di soddisfazione, dimostra il successo del cambio di passo nella promozione portato avanti negli ultimi anni con PromoTurismoFVG, tale da portare la nostra regione al centro dell'attenzione della stampa specialistica e dei flussi di turisti, che anche quest'anno hanno affollato le nostre località, con numeri di presenze senza precedenti".