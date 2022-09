L’iniziativa, lanciata dalla Confederazione per sensibilizzare l’opinione pubblica sul devastante impatto derivante dai rincari energetici anche per le attività commerciali, si svolgerà quasi in contemporanea all’incontro, in programma a Roma, dove i rappresentanti di ANCC-COOP, ANCD-Conad, Confcommercio e Federdistribuzione, illustreranno agli organi d’informazione la situazione emergenziale, sempre più pressante, legata appunto ai rincari energetici, che sta interessando l’intero comparto del terziario.

Nella circostanza, verrà pure presentata una serie di proposte rivolte al Governo, chiamato al varo di misure urgenti a supporto delle imprese, indispensabili al fine di scongiurare una crisi di vasta portata per il settore che sarebbe foriera di pesantissime ricadute anche a livello occupazionale.