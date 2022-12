Festività: i consigli per ridurre lo spreco alimentare

Mai quanto in questo periodo di festività cibo e spreco alimentare assumono un'estrema rilevanza. Basti pensare che stando a quanto indicato da GlobeNewswire, l’asset del food waste management, ovvero il settore relazionato alle attività utili a ridurre e prevenire lo spreco di alimenti, supererà quota 63 miliardi di dollari di fatturato entro la fine del 2022 e andrà oltre i 116 miliardi entro i prossimi 10 anni (+86% rispetto all’anno corrente) con una crescita annuale media composta pari al 6,4%.

Stando all’approfondimento realizzato da Earth.org, ogni anno sono quasi 2,5 milioni le tonnellate di cibo che vengono sprecate. A sprecare più cibo sono gli Usa che, da soli, buttano via quanto i cittadini di Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia e Svezia messe insieme. Questo, tuttavia, non vuol dire che in Italia non si sprechi nulla. Anzi. Secondo i dati raccolti dal Waste Watcher International Observatory, ogni cittadino del Bel Paese spreca circa 595 grammi di cibo ogni sette giorni. Inoltre, lo stesso report mette in primo piano la top 5 degli alimenti più sprecati: al primo posto c’è la frutta fresca (27%) seguita da cipolla e tuberi (17%), pane fresco (16%), insalate (16%) e, infine, la verdura (15%).

I 10 consigli per non sprecare